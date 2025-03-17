تفجير ذخائر غير منفجرة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 17 /3 /2025، ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد رأس بعلبك.