الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تسليم وتسلّم في الامن العام..

أمن وقضاء
2025-03-17 | 06:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تسليم وتسلّم في الامن العام..
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
تسليم وتسلّم في الامن العام..

 تمت صباح اليوم مراسم التسليم والتسلم في قيادة المديرية العامة للامن العام بين اللواء الياس البيسري وخلفه المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، في حضور وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار والضباط الكبار في المديرية.

البيسري

وألقى اللواء الياس البيسري كلمة شكر فيها عسكريي الأمن العام ضباطا ومفتشين ومأمورين، على تفانيهم في عملهم وجهودهم اللامحدودة، وتعاونهم الدائم والمستمر، في مرحلة حساسة ودقيقة، كانت محفوفة بالتحديات والصعوبات، مشيراً اى ان الفترة الماضية كانت محفوفة بالأخطار والتحديات الأمنية والإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، جراء الحروب في المنطقة، وتطورات الأوضاع في سوريا والحرب على لبنان، الذي مر بأسوأ الظروف وأكثرها حرجا على المستويات كافة.

شقير

ووعد اللواء حسن شقير بالعمل لتحقيق الأهداف النبيلة والوطنية التي يسعى إليها الجميع، ملتزما بمبدأ الشفافية والنزاهة والانضباط العسكري الذي كان ولا يزال يمثل جوهر عمل الأمن العام وكل المؤسسات العسكرية والامنية.

وشدد في هذا الاطار، على ضرورة توجيه البوصلة الى تحقيق ما يلي:

أولا - حماية الامن الوطني، وهذا يقتضي تكثيف الجهود الاستخباراتية والامن الاستباقي لكشف التهديدات والانشطة الارهابية وتطويقها ومنعها من تحقيق اهدافها، وطبعا بالتنسيق المستمر مع الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية والتعاون مع اصدقاء لبنان، وتطوير تقنيات الرصد والمراقبة والتدخل.

ثانيا -  تعزيز ضبط ومراقبة المعابر الحدودية الشرعية البرية والبحرية والجوية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وملاحقة شبكات الاتجار بالبشر، وهذا لا يتحقق الا من خلال التطوير الدائم لآليات التدقيق الأمني الإلكتروني، التي تعمل بشكل ممتاز، لتسهيل إجراءات الدخول والمغادرة من دون الإخلال بالأمن.

ثالثا -  مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، ما يعني مواصلة الجهد القائم في هذا المجال داخل المؤسسة، وتأكيد معايير الشفافية في انجاز المعاملات، وتحسين آليات المراقبة لضمان حسن سير العمل الإداري، وبالتاكيد، ستكون النتيجة تعميق الثقة بين الأمن العام والمواطنين والمقيمين من خلال تقديم افضل الخدمات.

رابعا - العمل على تحديث الإدارة وتوسيع مروحة الخدمات الإلكترونية، لتسهيل تقديم طلبات المعاملات على انواعها. وكذلك تبني التحول الرقمي لتسريع الإجراءات الإدارية وتحسين التواصل مع المواطنين. وهذا يقتضي مواجهة خطر الأمن السيبراني.

خامسا - تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الأمني، ما يعني مواصلة االتنسيق مع المنظمات الدولية والأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية الصديقة لتبادل المعلومات والخبرات. وسيكون تعزيز الدبلوماسية الأمنية منطلقا لحماية مصالح لبنان التي ستكون أولوية مستمرة وحاضرة في كل حين"

 الحجار

أما الوزير الحجار،فشكر اللواء الياس البيسري على الجهود الجبارة التي بذلها في خلال فترة توليه مسؤولياته وانجازاته الكبيرة في مختلف الملفات التي  عالجها في مرحلة هي الاصعب من تاريخ لبنان الحديث.

واكد ان الحكومة اللبنانية تعكف على وضع الخطط القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى، للنهوض الوطني الكبير على مختلف الصعد بما ينسجم مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومضمون البيان الوزاري لحكومة الاصلاح والانقاذ. واشار الى ان الهم الاول يبقى إزالة الاحتلال الاسرائيلي عن الجنوب، وتثبيت الاهالي في قراهم ودعم صمودهم بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الامنية والعسكرية وفي مقدمها الجيش اللبناني. كما اكد عمل وزارة الداخلية والبلديات على التحضير المتواصل لانجاز الانتخابات البلدية في مواعيدها، اضافة الى العمل اليومي لترسيخ الامن على كامل التراب الوطني".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

وتسلّم

الامن

العام..

LBCI التالي
وزير الدفاع زار هيكل مهنئًا بتوليه قيادة الجيش
تفجير ذخائر غير منفجرة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-03-14

تسلّم وتسليم في قيادة المديريّة العامّة لأمن الدولة

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-16

وزارة الأمن الإسرائيلية: تسلمنا شحنة القنابل التي أخرت إدارة بايدن تسليمها إلى إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-07

معلومات للـLBCI: الأمن العام اللبناني عند نقطة المصنع تسلم فجرًا اللبنانيين الأربعة الذين أوقفتهم قسد في منطقة دير الزور وأسماؤهم: محمد قدور وعمر الأكومي وحسان منصور وعبد السلام ابراهيم

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-13

تسليم وتسلم في وزارة السياحة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:19

"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في الدكوانة وجونية وعرمون

LBCI
أمن وقضاء
09:39

قوى الأمن: توقيف سارق هاتف خليوي في الرملة البيضاء

LBCI
أمن وقضاء
08:45

إليكم الصورة من الحدود اللبنانية السورية بعد الإشتباكات الأخيرة...

LBCI
أمن وقضاء
08:29

الجيش الإسرائيلي يعلن إستهداف عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:29

الجيش الإسرائيلي يعلن إستهداف عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
06:04

تسليم وتسلّم في الامن العام..

LBCI
خبر عاجل
2025-03-07

الجيش: دخول مستوطنين إلى الأراضي اللبنانية هو أحد وجوه تمادي العدو

LBCI
أخبار لبنان
10:16

جابر لبلاسخارت: المجتمع الدولي مطالب بمساعدة لبنان ومتضرري الحرب لتأمين إستقرار مستدام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:49

في السرايا الحكومية... جلسة لمجلس الوزراء لبحث آلية جديدة للتعيينات

LBCI
أمن وقضاء
08:45

إليكم الصورة من الحدود اللبنانية السورية بعد الإشتباكات الأخيرة...

LBCI
أخبار دولية
08:15

روبيو: الولايات المتحدة لن تسمح للحوثيين بعرقلة حركة الملاحة البحرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:10

مشاهد صباحيّة من بلدة القصر بعد اشتباكات عنيفة ليلًا

LBCI
أخبار دولية
01:09

ترامب يقول إنه سيتحدث إلى بوتين الثلاثاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

مدينة صيدا تحتضن في احيائها وساحاتها العتيقة الامسيات الرمضانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

أجواء رمضانية مميّزة في برنامج "أكرم من مين" كل ليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

في مؤتمره السنوي .. التيار الوطني الحر يضع رؤيته المستقبلية من صفوف المعارضة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

"بجّوعة البترون " قصة إنقاذ ورمز للمدينة ... مصيرها اختلف عن الطيور المهاجرة الأخرى!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
13:18

مسيرة رسخت في الذاكرة اللبنانية... الموت يغيّب الممثل القدير أنطوان كرباج

LBCI
خبر عاجل
14:05

وزير الدفاع الاسرائيلي: أصدرت التعليمات للجيش الإسرائيلي بالرد على إطلاق النار من لبنان اليوم

LBCI
صحف اليوم
01:12

ماذا يريد الشرع من لبنان؟ (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
17:06

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا خلال الساعات الأخيرة مقرًا لقوة الرضوان ومبانٍ تُستخدم من قبل حزب الله في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
16:40

وزارة الدفاع السورية: سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد التصعيد الخطير من قبل حزب الله

LBCI
خبر عاجل
16:21

قصف مدفعي متواصل من مواقع هيئة تحرير الشام في بلدات ريف القصير بإتجاه بلدة القصر في قضاء الهرمل

LBCI
أخبار لبنان
16:09

حزب الله ينفي بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة له ‏بالأحداث على الحدود اللبنانية السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

واشنطن تلتقي المرشحين لمنصب حاكم مصرف لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More