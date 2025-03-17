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تسليم وتسلّم في الامن العام..
أمن وقضاء
2025-03-17 | 06:04
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تسليم وتسلّم في الامن العام..
تمت صباح اليوم مراسم التسليم والتسلم في قيادة المديرية العامة للامن العام بين اللواء الياس البيسري وخلفه المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، في حضور وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار والضباط الكبار في المديرية.
البيسري
وألقى اللواء الياس البيسري كلمة شكر فيها عسكريي الأمن العام ضباطا ومفتشين ومأمورين، على تفانيهم في عملهم وجهودهم اللامحدودة، وتعاونهم الدائم والمستمر، في مرحلة حساسة ودقيقة، كانت محفوفة بالتحديات والصعوبات، مشيراً اى ان الفترة الماضية كانت محفوفة بالأخطار والتحديات الأمنية والإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، جراء الحروب في المنطقة، وتطورات الأوضاع في سوريا والحرب على لبنان، الذي مر بأسوأ الظروف وأكثرها حرجا على المستويات كافة.
شقير
ووعد اللواء حسن شقير بالعمل لتحقيق الأهداف النبيلة والوطنية التي يسعى إليها الجميع، ملتزما بمبدأ الشفافية والنزاهة والانضباط العسكري الذي كان ولا يزال يمثل جوهر عمل الأمن العام وكل المؤسسات العسكرية والامنية.
وشدد في هذا الاطار، على ضرورة توجيه البوصلة الى تحقيق ما يلي:
أولا - حماية الامن الوطني، وهذا يقتضي تكثيف الجهود الاستخباراتية والامن الاستباقي لكشف التهديدات والانشطة الارهابية وتطويقها ومنعها من تحقيق اهدافها، وطبعا بالتنسيق المستمر مع الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية والتعاون مع اصدقاء لبنان، وتطوير تقنيات الرصد والمراقبة والتدخل.
ثانيا - تعزيز ضبط ومراقبة المعابر الحدودية الشرعية البرية والبحرية والجوية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وملاحقة شبكات الاتجار بالبشر، وهذا لا يتحقق الا من خلال التطوير الدائم لآليات التدقيق الأمني الإلكتروني، التي تعمل بشكل ممتاز، لتسهيل إجراءات الدخول والمغادرة من دون الإخلال بالأمن.
ثالثا - مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، ما يعني مواصلة الجهد القائم في هذا المجال داخل المؤسسة، وتأكيد معايير الشفافية في انجاز المعاملات، وتحسين آليات المراقبة لضمان حسن سير العمل الإداري، وبالتاكيد، ستكون النتيجة تعميق الثقة بين الأمن العام والمواطنين والمقيمين من خلال تقديم افضل الخدمات.
رابعا - العمل على تحديث الإدارة وتوسيع مروحة الخدمات الإلكترونية، لتسهيل تقديم طلبات المعاملات على انواعها. وكذلك تبني التحول الرقمي لتسريع الإجراءات الإدارية وتحسين التواصل مع المواطنين. وهذا يقتضي مواجهة خطر الأمن السيبراني.
خامسا - تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الأمني، ما يعني مواصلة االتنسيق مع المنظمات الدولية والأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية الصديقة لتبادل المعلومات والخبرات. وسيكون تعزيز الدبلوماسية الأمنية منطلقا لحماية مصالح لبنان التي ستكون أولوية مستمرة وحاضرة في كل حين"
الحجار
أما الوزير الحجار،فشكر اللواء الياس البيسري على الجهود الجبارة التي بذلها في خلال فترة توليه مسؤولياته وانجازاته الكبيرة في مختلف الملفات التي عالجها في مرحلة هي الاصعب من تاريخ لبنان الحديث.
واكد ان الحكومة اللبنانية تعكف على وضع الخطط القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى، للنهوض الوطني الكبير على مختلف الصعد بما ينسجم مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومضمون البيان الوزاري لحكومة الاصلاح والانقاذ. واشار الى ان الهم الاول يبقى إزالة الاحتلال الاسرائيلي عن الجنوب، وتثبيت الاهالي في قراهم ودعم صمودهم بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الامنية والعسكرية وفي مقدمها الجيش اللبناني. كما اكد عمل وزارة الداخلية والبلديات على التحضير المتواصل لانجاز الانتخابات البلدية في مواعيدها، اضافة الى العمل اليومي لترسيخ الامن على كامل التراب الوطني".
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