وزير الدفاع زار هيكل مهنئًا بتوليه قيادة الجيش

زار وزير الدفاع الوطني ميشال منسى صباح اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، وهنأه بمناسبة توليه قيادة الجيش.