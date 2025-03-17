الجيش الإسرائيلي يعلن إستهداف عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه استهدف عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان، في أحدث هجوم من نوعه على الرغم من وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين منذ تشرين الثاني.



وقال الجيش في بيان إنه "هاجم إرهابيين من حزب الله عملا كعناصر مراقبة ووجها عمليات إرهابية في منطقة يحمر بجنوب لبنان".



من جهتها، أوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية كان على متنها شخصان، ما أدى الى اندلاع النيران في حافلة صودف مرورها في المكان، إضافةً إلى متجر مجاور.



وأسفرت الضربة عن "سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح"، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.