قوى الأمن: توقيف سارق هاتف خليوي في الرملة البيضاء

بتاريخ 11-3-2025، اشتبهت دورية من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت في قوى الأمن الدخلي بأحد الأشخاص عند تقاطع غانا الأسد في محلة الرملة البيضاء، وبتفتيشه عثر بحوزته على هوية وإجازة سوق مغايرتين لهويته، حيث تم توقيفه، وتبين انه يدعى ع. ح. (مواليد عام 1996، لبناني) تم تسليمه الى فصيلة الرملة البيضاء.



وبالتحقيق معه، ونتيجة استقصاءات وتحريات مكثفة عن صاحب المستندين، اعترف الموقوف بإقدامه على سرقة هاتف خلوي من داخل سيارة عند تقاطع الرحاب – بئر حسن، وان الهوية وإجازة السوق اللتان ضبطتا بحوزته كانتا بداخله. كما اعترف، بقيامه بسرقة هواتف خلوية من أحد المطاعم في بيروت، بعدما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق عملية السرقة.



وتم تسليم الهاتف الخلوي والمستندات لصاحبها، فيما أودع الموقوف القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معه، عملًا بإشارة القضاء المختص.