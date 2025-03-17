"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في الدكوانة وجونية وعرمون

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان أن جهاز مكافحة التهريب فيها ضبط كميات من المعسل المهرب والمزور، والسجائر المهربة، والسجائر الإلكترونية، والتنباك العجمي والسيجار، نتيجة عمليات دهم في الدكوانة وجونية وعرمون.



ولفتت الى أنه تم تسطير محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.