وزير الدفاع إلتقى السفير الفرنسي: للضغط على الإحتلال الإسرائيلي للإنسحاب من النقاط الخمس ووقف إعتداءاته

التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو. وخلال اللقاء، تم البحث في العلاقات اللبنانية - الفرنسية.



وشكر منسى لـ"فرنسا وقوفها المستمر الى جانب لبنان على المستويين السياسي والعسكري"، مجددًا طلب "دعم الموقف اللبناني الداعي إلى الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي من النقاط الخمس التي لا يزال يحتلها في الجنوب والضغط لوقف انتهاكاته واعتداءاته اليومية".



كما أكد منسى "التزام لبنان تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته".



وشكر وزير الدفاع لـ"فرنسا المشاركة الفعالة في القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان - اليونيفيل".



بدوره، أكد ماغرو "التزام فرنسا المستمر بدعم لبنان وجيشه، لا سيما في مجالات التدريب والتسليح والطبابة، لتمكينه من متابعة أداء دوره الحيوي على كامل الأراضي اللبنانية".