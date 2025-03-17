بعد استهداف عدد من مراكزه... الجيش استقدم تعزيزات من الوحدات الخاصة إلى الهرمل

استقدم الجيش تعزيزات من الوحدات الخاصة إلى منطقة الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية بعد استهداف عدد من مراكزه من جهة الأراضي السورية، كما ركّزت الوحدات العسكرية المنتشرة نيرانها على أهدافها ضمن قطاعات الرمي لوقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/rmHJwP0h3W
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) March 17, 2025
استقدم الجيش تعزيزات من الوحدات الخاصة إلى منطقة الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية بعد استهداف عدد من مراكزه من جهة الأراضي السورية، كما ركّزت الوحدات العسكرية المنتشرة نيرانها على أهدافها ضمن قطاعات الرمي لوقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/rmHJwP0h3W