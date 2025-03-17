في جويا... مقتل طفل سوري استدرجه جاره إلى داخل منزله وذبحه بسكين

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بمقتل طفل سوري من مواليد 2018، في بلدة جويا في قضاء صور، بعدما استدرجه جاره، وهو لبناني من مواليد 2000، إلى داخل منزله، وذبحه بسكين مما أدى الى وفاته.



ونقلت جثة الطفل إلى مستشفى جبل عامل في صور. وأوقفت دورية تابعة لفصيلة جويا اللبناني لإجراء المقتضى القانوني في حقه.