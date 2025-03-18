وزير الداخلية طلب من اللواء عبدالله اتخاذ أقصى تدابير الأمن في المناطق كافة

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله بعد توليه مهامه الجديدة.



وأشاد الوزير الحجار بدور قوى الأمن الداخلي في حفظ الأمن والنظام والحفاظ على الاستقرار الداخلي.



وطلب من اللواء عبدالله الاستمرار باتخاذ أقصى تدابير الأمن والسير في سائر المناطق اللبنانية.