قوة من الجيش اللبناني تدخل الى أحياء حوش السيد علي... إليكم التفاصيل

بدأ الجيش اللبناني بالتمركز في الشق اللبناني من بلدة حوش السيد علي بعد انسحاب الجيش السوري من المناطق التي كان قد توغل فيها خلال الاشتباكات الأخيرة.