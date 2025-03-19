الجيش: إغلاق معابر غير شرعية في منطقتَي القصر - الهرمل ومشاريع القاع - بعلبك

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه ضمن إطار مراقبة الحدود وضبطها في ظل الأوضاع الراهنة، والعمل على منع أعمال التسلل والتهريب، أغلقت وحدة من الجيش المعابر غير الشرعية: المطلبة في منطقة القصر - الهرمل، والفتحة والمعراوية وشحيط الحجيري في منطقة مشاريع القاع - بعلبك.