الجيش: توقيف 6 مواطنين في بلدة يانوح - صور ومنطقتي الفاعور وضهر الحمى - زحلة

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش في بلدة يانوح - صور المواطنين (ع.ي.ج.) و(ع.ج.) و(م.ج.) لمحاولتهم تهريب أسلحة وذخائر حربية داخل سيارتهم، وضبطت في حوزتهم كمية منها.



كما دهمت دورية أخرى منازل مطلوبين في منطقتي الفاعور وضهر الحمى – زحلة، وأوقفت المواطنين (م.م.) و(ب.ح.) و(ح.ح.) لإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.