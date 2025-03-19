الجيش: الوحدات العسكرية تبدأ بتنفيذ تدابير أمنية في حوش السيد علي

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه في ظل الأحداث التي شهدتها منطقة الحدود اللبنانية - السورية، وبعد التنسيق بين السلطات اللبنانية والسورية بغية الحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود، بدأت الوحدات العسكرية المنتشرة بتنفيذ تدابير أمنية في منطقة حوش السيد علي - الهرمل، بما في ذلك تسيير دوريات، لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية.