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قوى الأمن: توقيف سارق درّاجات آليّة في الرّوشة بالجرم المشهود

أمن وقضاء
2025-03-19 | 13:08
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قوى الأمن: توقيف سارق درّاجات آليّة في الرّوشة بالجرم المشهود
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قوى الأمن: توقيف سارق درّاجات آليّة في الرّوشة بالجرم المشهود

اشتبهت دوريّة من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حوالى السّاعة 02،45 من فجر تاريخ 17-03-2025، بشخص يقوم بجرّ درّاجة آليّة لون أسود في محلة الروشة، ويدعى ف. ع. (مواليد عام 1999، لبناني) من أصحاب السّوابق بجرمي نشل وتجارة مخدّرات.

 

وتبيّن أنّه أقدم السّاعة 23،00 من تاريخ 16-03-2025، على سرقة الدرّاجة، الّتي كان يقوم بجرّها من محلة الحمراء قرب مستشفى نجّار بعد خلع مقودها والسّير بها الى محلّة ميناء الحصن، ومن بعدها الى محلة الروشة حيث تم توقيفه. واعترف بقيامه خلال الشهر المنصرم بسرقة /3/ دراجات آليّة أخرى، من مناطق مختلفة في بيروت، وفق ما أكدت المديرية العامة لقوى الامن الداخليّ.

 

كما أقرّ بتعاطيه المخدّرات، وببيع الدرّاجات المسروقة مقابل شراء مواد مخدّرة.

 

وعُثر بحوزته على لفافة تبغ تحتوي على كميّة من حشيشة الكيف، ومبلغ /360/ دولارًا أميركيًّا، و/1،250،000/ ليرة لبنانيّة.

 

وسُلّمت الدرّاجة إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحقّ (ف. ع.)، وأودع القطعة المعنيّة، بناء على إشارة القضاء المختصّ.

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