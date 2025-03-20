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مجلس القضاء الأعلى نعى القاضي حاتم ماضي
أمن وقضاء
2025-03-20 | 04:47
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مجلس القضاء الأعلى نعى القاضي حاتم ماضي
نعى المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان النائب العام لدى محكمة التمييز شرفاً القاضي الدكتور حاتم مصطفى ماضي.
وقال البيان: "عُيّن الفقيد في السلك القضائي في العام 1974 وشغِلَ خلال مسيرته القضائية، التي دامت نيّفاً وتسعةً وثلاثين عاماً، مراكز ومهاماً قضائية عدّة، بينها قاضي تحقيق أول في النبطية، قاضي تحقيق أول في بيروت، محقق عدلي، رئيس غرفة لدى محكمة التمييز، ليختم مسيرته رئيساً أول لمحكمة التمييز بالإنابة، رئيساً للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ثمّ نائباً عاماً لدى محكمة التمييز منذ العام 2012 حتى تقاعده في منصب الشرف في العام 2013".
وأضاف: "فضلاً عن المسؤوليات القضائية العديدة التي اضطلع بها، وما تمتّع به من مناقبية قضائية خلال مسيرته القضائية، كانت للراحل اسهامات علمية وأكاديمية مميّزة، وذلك من خلال المحاضرات التي كان يلقيها في معهد الدروس القضائية وفي كليات الحقوق، بالإضافة الى مساهمته في اغناء المكتبة الحقوقية من خلال مؤلّفاته ودراساته في مواضيع حقوقية مختلفة، أهمّها في القانون الجزائي".
وتقدَّم مجلس القضاء الأعلى بالتعازي الحارّة من عائلة الفقيد، ومن قضاة لبنان عموماً وقضاة محكمة التمييز خصوصاً، راجياً لهم الصبر والعزاء.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مجلس القضاء الأعلى
حاتم ماضي
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