بحثٌ في الأوضاع العامّة بين قائد الجيش والسفيرة الأميركية

بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة مع السفيرة الأميركية لدى لبنان Lisa A. Johnson في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



واستقبل وفدًا من اللّجنة العسكرية التقنية في لبنان MTC4L. تناول البحث سبل التعاون لتطوير قدرات الجيش لمواجهة التحديات الراهنة.