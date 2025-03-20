تعرض مدرسة وروضة في الميناء للإعتداء والسرقة... كرامي: للحماية والحراسة بصورة مستمرة وملاحقة المجرمين

تعرضت مدرسة البنات الثالثة وروضة الميناء الأولى في منطقة الميناء في طرابلس لعملية اعتداء وتكسير وسرقة عدد من الموجودات.



وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية، سيما وأن الوزارة ادعت على مجهول.



وفور تبلغ وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بالخبر، تابعت التقارير التي رفعها اليها المدير العام للتربية الاستاذ فادي يرق الذي تسلم المعطيات من إدارتي المدرستين والمنطقة التربوية ومديرية التعليم الأساسي.



وتواصلت الوزيرة مع وزارة الداخلية والبلديات وطلبت من المعنيين اتخاذ التدابير الآيلة إلى تعزيز الحماية والحراسة للمباني المدرسية ومحيطها بصورة مستمرة وتكليف القوى الأمنية والعسكرية ملاحقة المجرمين والمخربين والسارقين وإحالتهم أمام القضاء المختص.