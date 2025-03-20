الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تعرض مدرسة وروضة في الميناء للإعتداء والسرقة... كرامي: للحماية والحراسة بصورة مستمرة وملاحقة المجرمين

أمن وقضاء
2025-03-20 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تعرض مدرسة وروضة في الميناء للإعتداء والسرقة... كرامي: للحماية والحراسة بصورة مستمرة وملاحقة المجرمين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تعرض مدرسة وروضة في الميناء للإعتداء والسرقة... كرامي: للحماية والحراسة بصورة مستمرة وملاحقة المجرمين

تعرضت مدرسة البنات الثالثة وروضة الميناء الأولى في منطقة الميناء في طرابلس لعملية اعتداء وتكسير وسرقة عدد من الموجودات. 

وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية، سيما وأن الوزارة ادعت على مجهول. 

وفور تبلغ وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بالخبر، تابعت التقارير التي رفعها اليها المدير العام للتربية الاستاذ فادي يرق الذي تسلم المعطيات من إدارتي المدرستين والمنطقة التربوية ومديرية التعليم الأساسي.

وتواصلت الوزيرة مع وزارة الداخلية والبلديات وطلبت من المعنيين اتخاذ التدابير الآيلة إلى تعزيز الحماية والحراسة للمباني المدرسية ومحيطها بصورة مستمرة وتكليف القوى الأمنية والعسكرية ملاحقة المجرمين والمخربين والسارقين وإحالتهم أمام القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

مدرسة

وروضة

الميناء

للإعتداء

والسرقة...

كرامي:

للحماية

والحراسة

بصورة

مستمرة

وملاحقة

المجرمين

LBCI التالي
في صور... أمن الدولة توقف سوريّين يروّجان المخدّرات
الجيش: إصابة أحد العسكريين ومقتل مواطن مطلوب وشخص آخر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-01-04

سرقة كابلات كهربائية للمرة الثالثة في الميناء ومطالبة بمعاقبة المرتكبين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-27

الرواية الكاملة للاعتداء الذي تعرّض له فريق الـLBCI في دير ميماس وطريق الخردلي

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-21

كرامي تابعت موضوع المدرسة المستهدفة بقصف إسرائيلي في وادي خالد

LBCI
أمن وقضاء
2025-02-10

قوى الأمن تعمّم صورة ٣ نساء لإقدامهن على عمليات سرقة في بعلبك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
16:55

وزارة الأشغال: طريق في ضهر البيدر سالكة الآن بحذر

LBCI
أمن وقضاء
14:58

قوى الامن: تعديل موعد اجراء فحص الصحة العامة والرياضة البدنية للمرشحين الذكور بتاريخ 25 آذار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

الفساد القضائي...تابع والرهان على التمييزية لملاحقة جميع المتورطين جزائيًا

LBCI
خبر عاجل
13:59

قرار للقاضي الحجار بمنع وزير الإقتصاد السابق أمين سلام من السفر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:13

بيان توضيحي من شركة "باتكو"...

LBCI
أخبار لبنان
12:59

رئيس الجمهورية: اليوم أكون قد أمضيتُ في هذا الصرح سبعين يوماً...

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-12

اجتماع بحث مشروع إعادة إعمار البنى التحتية المقدم من البنك الدولي

LBCI
منوعات
2025-01-02

وفاة "المرأة القطة" الشهيرة بعمليات التجميل عن عمر 79 عاما... شاهدوا كيف كان جمالها الطبيعي! (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:54

في الفوروم دو بيروت... أجواء الفرح والربح لا تزال مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

أكرم إمام أوغلو... ربط الـCravate وذهب مع الشرطة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

عزل شمال غزة عن جنوبها وتكثيف الضغط عليها... الإستراتيجية الجديدة للجيش الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

التغير المناخي يهدد الزراعة...وهذه حلول الوزارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

الجامعة اليسوعية تحتفل بمرور 150 عامًا على تأسيسها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

الفساد القضائي...تابع والرهان على التمييزية لملاحقة جميع المتورطين جزائيًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

آلية تعيينات جديدة لموظفي الفئة الاولى..اليكم تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

في رمضان طرابلس وجبل محسن ينتصران على الفوضى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

أحداث حوش السيد علي فتحت النقاش على نشر قوات دولية على الحدود مع سوريا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:05

حرارة باردة جدا وثلوج على هذا الارتفاع...

LBCI
أخبار دولية
06:32

بوتين يرسل رسالة إلى نظيره السوري

LBCI
أخبار لبنان
12:59

رئيس الجمهورية: اليوم أكون قد أمضيتُ في هذا الصرح سبعين يوماً...

LBCI
خبر عاجل
10:30

الجيش: إغلاق معابر غير شرعية في القاع والهرمل

LBCI
اسرار
00:31

أسرار الصحف 20-3-2025

LBCI
صحف اليوم
00:53

هذا ما سيحضر في مجلس الوزراء اليوم (اللواء)

LBCI
أخبار لبنان
05:15

وزارة الشؤون الاجتماعية: تحويل المساعدات النقدية لشهر آذار في إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة

LBCI
أمن وقضاء
04:07

القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: لهذه الأسباب استقلت من القضاء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More