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قوى الامن: تعديل موعد اجراء فحص الصحة العامة والرياضة البدنية للمرشحين الذكور بتاريخ 25 آذار

أمن وقضاء
2025-03-20 | 14:58
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قوى الامن: تعديل موعد اجراء فحص الصحة العامة والرياضة البدنية للمرشحين الذكور بتاريخ 25 آذار
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قوى الامن: تعديل موعد اجراء فحص الصحة العامة والرياضة البدنية للمرشحين الذكور بتاريخ 25 آذار

إلحاقا للبيان الصادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بتاريخ 23/2/2025 بشأن تعديل مواعيد إجراء فحص الصحة العامة والرياضة البدنية للمرشحين للتطوع بصفة دركي متمرن من الذكور والإناث،

وحيث أن يوم الثلاثاء الواقع في 25/3/2025 يصادف عطلة رسمية بمناسبة عيد بشارة السيدة مريم العذراء عملاً بالمذكرة الإدارية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 11/2025 تاريخ 18/3/2025،

تعلن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ما يلي:

أولا: تعديل مواعيد اجراء فحص الصحة العامة والرياضة البدنية للمرشحين الذكور والمقررة يوم الثلاثاء في 25/3/2025 بحيث تصبح يوم الأربعاء في 23/4/2025 ، كما يمكن لكافة المرشحين التأكد من المواعيد على الرابط التالي: نتائج طلبات المرشحين لرتبة دركي متمرّن

ثانيا: يمكن لكافة المرشحين مراجعة أمانة سر اللجنة، خلال أوقات الدوام الرسمي، على رقم الهاتف 76/416165 ، بشان أي استفسار، وكذلك متابعة كافة الإعلانات التي تصدر تباعاً عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمرتبطة بدورة التطوع لرتبة دركي متمرن من الذكور والاناث، عبر زيارة موقع هذه المديرية العامة الالكتروني على الرابط التالي: www.isf.gov.lb

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