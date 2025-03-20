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وزارة الأشغال: طريق في ضهر البيدر سالكة الآن بحذر

أمن وقضاء
2025-03-20 | 16:55
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وزارة الأشغال: طريق في ضهر البيدر سالكة الآن بحذر
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وزارة الأشغال: طريق في ضهر البيدر سالكة الآن بحذر

أوضح المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة في بيان أنه "بعد تعطل ‎الحركة المرورية بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد، باتت طريق في ضهر البيدر سالكة حاليًا بحذر، بفضل الجهود المشتركة بين وزارة الأشغال العامة والنقل و قوى الأمن الداخلي."

وعملت آليات جرف الثلوج التابعة للوزارة بلا توقف على إزالة الثلوج ورش الملح، بالتنسيق مع عناصر قوى الأمن الذين نظموا حركة السير وساعدوا العالقين.  

ودعت الوزارة السائقين إلى ‎توخي الحذر بسبب الانزلاقات المحتملة والالتزام بتوجيهات القوى الأمنية لضمان ‎السلامة.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الأشغال:

البيدر

سالكة

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