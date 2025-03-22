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سلام يحذر من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية
أمن وقضاء
2025-03-22 | 03:38
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سلام يحذر من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية
حذر رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية لما تحمله من مخاطر جر البلاد إلى حرب جديدة تعود بالويلات على لبنان واللبنانيين.
وأجرى سلام اتصالًا بوزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، مشددًا على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة بما يؤكد أن الدولة وحدها هي من يمتلك قرار الحرب والسلم.
كما أجرى اتصالًا بالممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، مطالبًا الأمم المتحدة بمضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بشكل كامل، لما يشكله هذا الاحتلال خرق للقرار الدولي ١٧٠١، وللترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية الذي أقرته الحكومة السابقة في تشرين الماضي، ويلتزم به لبنان.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
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الحدود
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