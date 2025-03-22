الجيش يعثر على ٣ منصات صواريخ في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بين بلدتي كفرتبنيت وأرنون - النبطية

أعلنت قيادة الجيش أنه على أثر إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، أجرى الجيش عمليات مسح وتفتيش وعثر بنتيجتها على ٣ منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون - النبطية، وعمل على تفكيكها.وتستمر الوحدات العسكرية في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الوضع في الجنوب.