اليونيفيل: أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة... ونشجع الطرفين على الوفاء بإلتزاماتهما

عبرت قوات اليونيفيل في بيان عن أنها "لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء التصاعد الممكن للعنف بعد رصد إطلاق أربع صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل في محيط المطلة حوالي الساعة 7:30 صباحًا، ما أسفر ع ن رد فوري من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي."وحثت "جميع الأطراف بشدة على الامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تعرض التقدم المحرز للخطر، خصوصًا في ظل تهديد أرواح المدنيين والاستقرار الهش الذي شهدته المنطقة في الأشهر الأخيرة."وشددت على ان "أي تصعيد إضافي في هذا السياق المتقلب قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة."وأشارت إلى أن "الوضع لا يزال هشًا للغاية، ونشجع الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما. ويواصل جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل أداء مهامهم في جميع مواقعهم."