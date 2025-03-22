الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
3
o
الجنوب
11
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
3
o
الجنوب
11
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقيف أفراد عصابة يروّجون العملة المُزيّفة...
أمن وقضاء
2025-03-22 | 11:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
توقيف أفراد عصابة يروّجون العملة المُزيّفة...
توافرت معطيات لدى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وِحدة الشّرطة القضائية عن نشاط عصابة يقوم أفرادها بترويج عملة مزيّفة من فئة الـ "20" دولارًا أميركيًّا في مناطق الشمال.
وعلى الفور، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت إحدى دورياته في محلة الضنيّة، من توقيف كل من:
-غ. ر. (من مواليد عام 1990، لبناني) مطلوب للقضاء وبحقه مذكرات توقيف بجرائم تبييض أموال، وترويج عملة مزيّفة، وإساءة أمانة
-ز. س. (من مواليد عام 1994، لبناني).
وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما، وبأنهما يروّجان العملة المزيّفة، بالاشتراك مع اللبنانيّين:
-ر. ا. (مواليد عام 1998)
-ا. م (مواليد عام 1997)
-س. ط. (مواليد عام 1962)
وبتاريخ 19-03-2025، تمّ استدعاء (ر. ا.) واستماع افادته، حيث اعترف بما نُسب إليه. في حين تبيّن أنّ (ا. م.) و(س. ط) متواريان عن الأنظار.
وأجري المُقتضى القانوني بحقّ كلّ من (غ. ر.)، و(ز. س.)، و(ر. ا.)، وتمّ تعميم بلاغي بحث وتحرّ بحقّ الآخرَيْن، والتحقيق لا يزال مُستمرًّا بإشراف القضاء المختصّ.
وطلبت المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الذين تعرّضوا لعمليّات احتيال مُشابهة، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون ــــ ثُكنة العقيد جوزف ضاهر، أو الاتصال على أحد الرقمين: 280087-01 أو 290881-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
أفراد
عصابة
يروّجون
العملة
المُزيّفة...
التالي
واشنطن تريد تقليص عديد اليونيفل في الجنوب إلى أقل من النصف (الأخبار)
معدّة للتهريب عبر مرفأ بيروت... ضبط ١١٠٠ كلغ من مادة حشيشة الكيف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-03-04
قوى الأمن: توقيف مروج عملة مزيفة ينشط في النبطية ومحيطها
أمن وقضاء
2025-03-04
قوى الأمن: توقيف مروج عملة مزيفة ينشط في النبطية ومحيطها
0
أمن وقضاء
2025-02-25
مفرزة حلبا القضائية أوقفت اثنين من أفراد عصابة سرقة كابلات عائدة لـ"أوجيرو"
أمن وقضاء
2025-02-25
مفرزة حلبا القضائية أوقفت اثنين من أفراد عصابة سرقة كابلات عائدة لـ"أوجيرو"
0
أمن وقضاء
2025-01-14
تنشط ليلاً بسرقة محال تجارية... كشف هوية أفراد عصابة قصّر وتوقيف عدد منهم
أمن وقضاء
2025-01-14
تنشط ليلاً بسرقة محال تجارية... كشف هوية أفراد عصابة قصّر وتوقيف عدد منهم
0
أمن وقضاء
2025-02-10
مروجا مخدرات وعملة مزيفة في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
2025-02-10
مروجا مخدرات وعملة مزيفة في قبضة شعبة المعلومات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
16:54
مركز طوارئ الصحة: 7 شهداء و40 جريحًا حصيلة الغارات اليوم
خبر عاجل
16:54
مركز طوارئ الصحة: 7 شهداء و40 جريحًا حصيلة الغارات اليوم
0
خبر عاجل
13:46
فيديو للغارة الاسرائيلية التي استهدفت صور
خبر عاجل
13:46
فيديو للغارة الاسرائيلية التي استهدفت صور
0
خبر عاجل
08:15
حزب الله ينفي إطلاق الصواريخ من الجنوب ويجدد التأكيد على إلتزامه بإتفاق وقف إطلاق النار
خبر عاجل
08:15
حزب الله ينفي إطلاق الصواريخ من الجنوب ويجدد التأكيد على إلتزامه بإتفاق وقف إطلاق النار
0
أمن وقضاء
06:57
اليونيفيل: أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة... ونشجع الطرفين على الوفاء بإلتزاماتهما
أمن وقضاء
06:57
اليونيفيل: أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة... ونشجع الطرفين على الوفاء بإلتزاماتهما
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:40
بلدة رشعين تبكي هدى... الأجواء من القرية التي أحبتها حتى الرمق الأخير
أخبار لبنان
14:40
بلدة رشعين تبكي هدى... الأجواء من القرية التي أحبتها حتى الرمق الأخير
0
أخبار دولية
13:26
عشرات القتلى في هجوم لقوات الدعم السريع في دارفور
أخبار دولية
13:26
عشرات القتلى في هجوم لقوات الدعم السريع في دارفور
0
أخبار لبنان
2025-03-19
الصدي بحث مع سفير الجزائر في تعزيز التعاون بين البلدين
أخبار لبنان
2025-03-19
الصدي بحث مع سفير الجزائر في تعزيز التعاون بين البلدين
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
لبنان والرشوة: قصة عشق حان وقت إنهائها
تقارير نشرة الاخبار
15:05
لبنان والرشوة: قصة عشق حان وقت إنهائها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:07
في مئوية الجامعة اللبنانية الاميركية LAU... دعم للطلاب والمرضى ومبادرات الإبتكار
تقارير نشرة الاخبار
15:07
في مئوية الجامعة اللبنانية الاميركية LAU... دعم للطلاب والمرضى ومبادرات الإبتكار
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
لبنان والرشوة: قصة عشق حان وقت إنهائها
تقارير نشرة الاخبار
15:05
لبنان والرشوة: قصة عشق حان وقت إنهائها
0
أخبار لبنان
15:03
بعد الغارات الاسرائيلية على لبنان... هذا ما قاله الرؤساء الثلاثة
أخبار لبنان
15:03
بعد الغارات الاسرائيلية على لبنان... هذا ما قاله الرؤساء الثلاثة
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
اسرائيل تهدد: بيروت مقابل المطلة
تقارير نشرة الاخبار
15:00
اسرائيل تهدد: بيروت مقابل المطلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
تصعيد اسرائيلي في الجنوب... وحزب الله ينفي أي علاقة له بالصورايخ
تقارير نشرة الاخبار
14:58
تصعيد اسرائيلي في الجنوب... وحزب الله ينفي أي علاقة له بالصورايخ
0
أخبار لبنان
14:53
الصحافية ليندا مشلب تروي ما قالته هدى في الساعات الأخيرة: "قوليلون يرحموني"
أخبار لبنان
14:53
الصحافية ليندا مشلب تروي ما قالته هدى في الساعات الأخيرة: "قوليلون يرحموني"
0
أخبار لبنان
14:51
الطبيب ناجي الصغير للـLBCI: هدى كانت تعلم قدرها
أخبار لبنان
14:51
الطبيب ناجي الصغير للـLBCI: هدى كانت تعلم قدرها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
هدى شديد الاخت والعمة والام... وداعاً
تقارير نشرة الاخبار
14:49
هدى شديد الاخت والعمة والام... وداعاً
0
أخبار لبنان
14:40
بلدة رشعين تبكي هدى... الأجواء من القرية التي أحبتها حتى الرمق الأخير
أخبار لبنان
14:40
بلدة رشعين تبكي هدى... الأجواء من القرية التي أحبتها حتى الرمق الأخير
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
18:49
لبنان يودع الزميلة هدى شديد... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
أخبار لبنان
18:49
لبنان يودع الزميلة هدى شديد... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
2
أخبار لبنان
06:30
"أنا عم بحلم شي؟"... ليندا مشلب تتحدث عن اللحظات الأخيرة برفقة هدى شديد (فيديو)
أخبار لبنان
06:30
"أنا عم بحلم شي؟"... ليندا مشلب تتحدث عن اللحظات الأخيرة برفقة هدى شديد (فيديو)
3
خبر عاجل
02:08
"نودع معها جزءًا منا"... الـLBCI تنعى هدى شديد
خبر عاجل
02:08
"نودع معها جزءًا منا"... الـLBCI تنعى هدى شديد
4
أخبار لبنان
13:10
"ياريت كنت أعرفك أبكر"... ندى اندراوس: إنتِ حد ملاكي بالسما (فيديو)
أخبار لبنان
13:10
"ياريت كنت أعرفك أبكر"... ندى اندراوس: إنتِ حد ملاكي بالسما (فيديو)
5
فنّ
17:50
باسم مغنية: هدّتني هدى شديد
فنّ
17:50
باسم مغنية: هدّتني هدى شديد
6
خبر عاجل
14:46
أدرعي: هاجمنا مقرات وبنى تحتية وعناصر ومنصات صاروخية ومستودع أسلحة لحزب الله
خبر عاجل
14:46
أدرعي: هاجمنا مقرات وبنى تحتية وعناصر ومنصات صاروخية ومستودع أسلحة لحزب الله
7
أخبار لبنان
07:54
عون معزيًا عائلة شديد: سنذكرها دائمًا وستكون حاضرة معنا بالفكر والعقل والقلب
أخبار لبنان
07:54
عون معزيًا عائلة شديد: سنذكرها دائمًا وستكون حاضرة معنا بالفكر والعقل والقلب
8
أمن وقضاء
03:38
سلام يحذر من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية
أمن وقضاء
03:38
سلام يحذر من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More