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توقيف أفراد عصابة يروّجون العملة المُزيّفة...

أمن وقضاء
2025-03-22 | 11:30
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توقيف أفراد عصابة يروّجون العملة المُزيّفة...
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توقيف أفراد عصابة يروّجون العملة المُزيّفة...

توافرت معطيات لدى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وِحدة الشّرطة القضائية عن نشاط عصابة يقوم أفرادها بترويج عملة مزيّفة من فئة الـ "20" دولارًا أميركيًّا في مناطق الشمال.

وعلى الفور، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت إحدى دورياته في محلة الضنيّة، من توقيف كل من:

-غ. ر. (من مواليد عام 1990، لبناني) مطلوب للقضاء وبحقه مذكرات توقيف بجرائم تبييض أموال، وترويج عملة مزيّفة، وإساءة أمانة
-ز. س. (من مواليد عام 1994، لبناني).
‎ 
وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما، وبأنهما يروّجان العملة المزيّفة، بالاشتراك مع اللبنانيّين:

-ر. ا. (مواليد عام 1998)
-ا. م (مواليد عام 1997)
-س. ط. (مواليد عام 1962)

وبتاريخ 19-03-2025، تمّ استدعاء (ر. ا.) واستماع افادته، حيث اعترف بما نُسب إليه. في حين تبيّن أنّ (ا. م.) و(س. ط) متواريان عن الأنظار.

وأجري المُقتضى القانوني بحقّ كلّ من (غ. ر.)، و(ز. س.)، و(ر. ا.)، وتمّ تعميم بلاغي بحث وتحرّ بحقّ الآخرَيْن، والتحقيق لا يزال مُستمرًّا بإشراف القضاء المختصّ.

وطلبت المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الذين تعرّضوا لعمليّات احتيال مُشابهة، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون ــــ ثُكنة العقيد جوزف ضاهر، أو الاتصال على أحد الرقمين: 280087-01 أو 290881-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.

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