الجيش اللبنانيّ: الجيش الإسرائيليّ يرفع وتيرة اعتداءاته على لبنان متخذًا ذرائع مختلفة

رفع الجيش الإسرائيليّ، منذ أمس وحتى اليوم، وتيرة اعتداءاته على لبنان، متخذًا ذرائع مختلفة، وفق ما أكّدت قيادة الجيش - مديرية التوجيه.



وأوضحت القيادة أنّه نفّذ عشرات الغارات جنوب الليطاني وشماله وصولًا إلى البقاع، مُوقعًا شهداء وجرحى، فضلًا عن التسبب بدمار كبير في الممتلكات.



وقالت القيادة: "لم يكتفِ العدو بهذا القدر من الاعتداءات، فقد اجتازت آليات هندسية وعسكرية مختلفة تابعة له السياج التقنيّ، صباحًا ونفذت أعمال تجريف، في وادي قطمون، في خراج بلدة رميش".



وأضافت: "كما انتشرت عناصر من قوات المشاة المعادية، داخل هذه الأراضي اللبنانية، في انتهاك فاضح للقرار ١٧٠١ واتفاق وقف إطلاق النار".



وأكّدت أنّ الجيش اللبنانيّ في المقابل، عزز انتشاره في المنطقة، وحضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل لتوثيق الانتهاكات، فيما عادت القوات المعادية إلى الداخل المحتل.



وأكّدت القيادة أنّها تُتابع التطورات بالتنسيق مع اليونيفيل والجهات المعنية لاحتواء الوضع المستجد على الحدود الجنوبية.