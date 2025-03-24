الجيش: إزالة ساتر ترابي وشريط شائك وردم خندق للعدو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه إلحاقا بالبيان السابق المتعلق بأعمال تجريف نفذتها وحدات معادية في وادي قطمون (خراج بلدة رميش) بتاريخ 23 /3 /2025، عملت وحدات من الجيش على إزالة ساتر ترابي وردم خندق بعد إقامتهما في المنطقة المذكورة من قبل العدو الإسرائيلي، كما أزالت شريطًا شائكًا للعدو في بلدة عيترون - بنت جبيل.



وأكدت قيادة الجيش في بيان، أنها تتابع الوضع في الجنوب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل.