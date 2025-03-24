قوى الأمن: توقيف مشتبه به بجريمة قتل في المعاملتين - جونية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدتخلي أنه "في الساعة ١٥:٢٠ من تاريخ 22-3-2025، حضر إلى مركز فصيلة جونية في وحدة الدرك الإقليمي المدعو: س. م (سوري الجنسية) وابلغ عناصر الفصيلة انه واثناء قيامه بأعمال تصليح أدوات صحية في منزل شخص يدعى: إ. ش (مواليد عام 1968، لبناني) في محلة المعاملتين - جونية، سمع ثلاث طلقات نارية خلف المنزل، فخرج على الفور لناحية مصدر النار حيث وجد صاحب المنزل المذكور جثة هامدة.



وعلى الفور، باشرت الفصيلة اجراءاتها الميدانية، حيث انتقلت الى موقع الحادثة، وبعد الكشف على الجثة تبين انها مصابة بثلاث طلقات نارية، نقلت الى احدى مستشفيات المنطقة، وبتفتيش الأماكن القريبة من مكان الحادثة، عثرت على المدعو ح. ع. (مواليد عام 1982، لبناني) وبحوزته بندقية نوع بومب اكشن، فعملت على توقيفه.



وبالتحقيق معه اعترف باقدامه على قتل (إ) المذكور.



وأودع الموقوف مع البندقية المضبوطة مفرزة جونيه القضائية للتوسع بالتحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختص".