جريحان في إشكال فردي في صور

سقط جريحان من أصحاب السوابق وهما (ع. ص.) و(خ. ص.) في إشكال فردي في صور تطور إلى إطلاق نار.



وقد نقل الجريحان إلى المستشفى.



وحصل الاشتباك في محلة المدرسة الدينية في مدينة صور بين عدد من الاشخاص على خلفية اشكالات قديمة متكررة تطور الى اطلاق نار من اسلحة حربية.



وحضرت القوى الامنية المختصة وضربت طوقًا امنيًا وباشرت التحقيق في الحادث.