قائد الجيش استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي... وهذا ما جرى بحثه

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وبحثا الأوضاع الأمنية في لبنان، وسبل تعزيز التعاون بين المؤسستين.