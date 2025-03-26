قوى الأمن: توقيف مطلوب بجرائم مخدّرات في حلبا

حدّدت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء في حلبا، ويُدعى: أ. ك. (مواليد عام 1997، سوريّ)، في حقّه عدّة ملاحقات قضائيّة بجرائم مخدّرات.



ووأوضحت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة أنّ إحدى دوريّات الشّعبة تمكّنت من توقيفه، بكمينٍ محكمٍ عند مفرق كوشا – حلبا.



وضبطت بحوزته مسدّسًا حربيًا وممشطًا، في داخله عدد من الطلقات، مبلغًا ماليًا وهاتفًا خليويًا.



وأودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانونيّ في حقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.