كمين لمفرزة استقصاء الجنوب أسفر عن توقيف أحد المطلوبين للقضاء بجرم قتل

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول تردُّد أحد المطلوبين بجرم قتل من البقاع الى بلدات جنوبيّة.



وبتاريخ 11-3-2025، وبنتيجة المتابعة، تمكّنت إحدى الدوريات من نصب كمين محكم له في بلدة راشيا الفخار، أدى الى توقيفه على متن سيارة نوع "كيا"، وتبيّن أنه يُدعى: م. ز. (مواليد عام 1978، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم قتل، وخلاصة حكم بجرم التّسبّب بإيذاء. وبتفتيشه عثر بحوزته على مسدس حربي مع 15 طلقة صالحة للاستعمال.



وقد أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ.