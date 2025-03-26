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الجيش: إغلاق طريقَين وإزالة شريط شائك للعدو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية
أمن وقضاء
2025-03-26 | 13:06
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الجيش: إغلاق طريقَين وإزالة شريط شائك للعدو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه "في سياق خروقات العدو الإسرائيلي المتمادية لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته على سيادة لبنان، توغلت قوات معادية في منطقة اللبونة - صور، وأقدمت على شق طريقَين. وعلى أثر ذلك، توجهت دورية من الجيش إلى موقع التوغل وأغلقت الطريقَين بسواتر ترابية".
وأفادت قيادة الجيش بأن وحدة أخرى من الجيش عملت على إزالة شريط شائك كان العدو الإسرائيلي قد وضعه سابقا في بلدة عيترون - بنت جبيل.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الجيش
اللبونة
التوغل
شريط شائك
العدو الإسرائيلي
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