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سطوا على فيلا وضربوا صاحبها وسرقوه...

أمن وقضاء
2025-03-27 | 04:20
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سطوا على فيلا وضربوا صاحبها وسرقوه...
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سطوا على فيلا وضربوا صاحبها وسرقوه...

أقدم ثلاثة أشخاص ملثّمون ومسلّحون مجهولو الهوية فجر تاریخ 22-3-2025 في محلة القلمون، على الدخول إلى فيلا أحد المواطنين، وقاموا بضربه وضرب زوجته، وسرقوا مبلغًا من المال ومصاغًا ذهبيًا وهاتِفَين خلويّين وسيارة نوع "تيدا" لون أبيض، وفرّوا إلى جهة مجهولة.

وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الحادثة التي سبّبت الخوف والقلق في نفوس المواطنين.

وعلى الفور، باشرت قطعات قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية، وبنتيجة المتابعة التقنية والاستعلامية، توصّلت شعبة المعلومات بأقل من 48 ساعة إلى كشف هوية منفّذي العملية، وتمكنت من توقيف اثنين منهم بعد رصدِهما ومداهمتهما في منطقة القبة بتاريخ 25-3-2025 وهما م. ه. (مواليد عام 1991، سوري)، وم. ع. (مواليد عام 1983، لبناني).

كما تم ضبط السيارة المسروقة والسيارتَين المستخدمتَين في عملية السرقة من نوعَي "مرسيدس ورابيد|، وضبطت بحوزة الثاني مسدس حربي.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ عملية السطو المسلح بالاشتراك مع شخص ثالث، وأنه هو الرأس المدبر للعملية، وأنهم تقاسموا الأموال المسروقة والمجوهرات فيما بينهم.

وبتاريخ 26-3-2025، داهمت قوة من الشعبة منزله في محلة القبة، وأوقفته بعد محاولته مقاومة الدورية، حيث شهر مسدّسًا حربياً في وجههم، فتمّت السيطرة عليه وتجريده من السلاح وتكبيله.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنه هو الرأس المدبر لعملية السطو المسلح.

وجرى ضبط مبلغ 3,070 $ و3 بنادق صيد من المسروقات.

وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المعني بناءً على اشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

وضربوا

صاحبها

وسرقوه...

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