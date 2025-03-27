مكتب مكافحة المخدِّرات يوقف إمرأة تروّج المخدّرات أثناء ممارسة أعمال مخلّة بالآداب العامة

توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزيّ عن قيام إحدى السيّدات بترويج المخدرات على زبائنها بمعرض ممارسة الدعارة معهم، وفق ما أكّدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ، شعبة العلاقات العامة.

وحدّد المكتب هويتها وتوقيفها برفقة المدعو (ق. د. مواليد عام ١٩٩٩، سوريّ الجنسية) بالجرم المشهود على متن سيارة كان يقودها، وتبيّن أنها تدعى:

س. م. (مواليد عام ١٩٩٧، لبنانية)

وبالتحقيق معهما، تبين قيامها بترويج المخدرات والقيام بأعمال الدعارة بمعاونة (ق) المذكور في منطقة جونية.

وأجري المقتضى القانونيّ بحقهما، وحُجزت السيارة التي كانا على متنها، بناءً على إشارة القضاء المختص.