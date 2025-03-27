"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في طرابلس والدورة

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" عمليات ضبط المصنوعات التبغية المهربة والمزورة بواسطة جهاز مكافحة التهريب التابع لها.



واعلنت في بيان انها "ضبطت كميات كبيرة من المعسل المهرب والمزور وسجائر الكترونية نتيجة عمليتي دهم في طرابلس والدورة، وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".