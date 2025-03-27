توقيف 56 سوريًا في جرد عرسال والعثور على كمية من المخدرات والذخائر الحربية في حوش السيد علي

ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أوقفت وحدة من الجيش في جرد عرسال - بعلبك 56 سوريًا لدخولهم الأراضي اللبنانية خلسة، وضبطت 4 سيارات و3 دراجات نارية.



كما ضبطت وحدة أخرى كمية من المخدرات والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية، أثناء تنفيذ تدابير أمنية في بلدة حوش السيد علي - الهرمل.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.