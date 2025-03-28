توقيع إتفاق لبناني-سوري برعاية سعودية... هذا مضمونه

وقع وزيرا الدفاع اللبناني ميشال منسى والسوري مرهف أبو قصرة في السعودية إتفاقًا خلال اجتماع رعاه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أكدا فيه الأهمية الإستراتيجية لترسيم الحدود بين سوريا ولبنان، وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة بينهما في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق بين الجانبين للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية وخصوصاً فيما قد يطرأ على الحدود بينهما.



وتم الإتفاق على عقد إجتماع متابعة في المملكة خلال الفترة المقبلة.



ومن ناحيتها، جددت السعودية دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار سوريا ولبنان وبما يسهم في حفظ الأمن والإستقرار في المنطقة.