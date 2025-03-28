الأمن العام: لتجنب روابط مزيفة منعًا للوقوع ضحية سرقة بيانات

بعدما تبين أخيرًا للمديرية العامة للأمن العام أن عددًا كبيرًا من المواطنين تلقى رسائل عبر تطبيق الواتساب تتضمن روابط تحمل إسم "كاريتاس اللبنانية إعانة رمضان" أو "كاريتاس اللبنانية 330 دولار لكل مواطن" تدعو المواطن للنقر على الرابط للإستحصال على إعانات مالية بمناسبة رمضان بمبالغ مختلفة 150$-320$، طلبت المديرية من المواطنين توخي الحذر وعدم النقر أو الولوج إلى هذه الروابط المزيفة وغير الموثوق بها تجنبًا للوقوع ضحية سرقة بيانات.