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يروج المخدرات في ساحل المتن... وشعبة المعلومات في أنطلياس توقفه

أمن وقضاء
2025-03-28 | 04:14
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يروج المخدرات في ساحل المتن... وشعبة المعلومات في أنطلياس توقفه
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يروج المخدرات في ساحل المتن... وشعبة المعلومات في أنطلياس توقفه

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج مواد مخدرة في منطقة ساحل المتن على عدد كبير من الزبائن.

وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى: إ. ح. (مواليد عام 1992، لبناني).

وبتاريخ 22-3-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدرات في محلة أنطلياس على متن سيارة نوع "ميتسوبيشي" لون أحمر، تم ضبطها.

وبتفتيشه والسيارة، عثر على:
- كمية من الحبوب المخدرة نوع كبتاغون زنتها حوالي 50 غ
- كمية من الحبوب المخدرة نوع "MDMA" زنتها حوالي 91 غ
- 100 حبة نوع "ترامادول" و15 حبة نوع "لكزوتانيل"
- عبوتين من مادة الكوكايين زنتهما حوالي 12 غ
- 35 قطعة من مادة حشيشة الكيف زنتها بالكامل حوالي 420 غ
- 40 كيسًا من مادّة الماريجوانا زنتها بالكامل حوالي 230 غ
- دفتر ورق لف وآلة تستخدم لختم أكياس النايلون
- سكين، بندقية صيد، مبلغ مالي، هاتف خلوي وجهاز "Ipad".

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات على عدد كبير من الزبائن لصالح أحد التجار في محلة ساحل المتن، وذلك من مستديرة المكلس وصولًا إلى الضبية، مستخدمًا السيارة التي أوقف على متنها.

وقد تم حجز السيارة عدليا، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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