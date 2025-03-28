الجيش اللبنانيّ: الجيش الإسرائيلي يصعّد اعتداءاته على لبنان متذرعًا بإطلاق صاروخين

صعّد الجيش الإسرائيليّ اعتداءاته على لبنان، متذرعًا بإطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية، نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أكّدت قيادة الجيش - مديرية التوجيه.



وأوضحت أنّه استهدف مناطق مختلفة في الجنوب، وصولًا إلى بيروت "في انتهاك سافر ومتكرر لسيادة لبنان وأمن مواطنيه، وتحدٍّ للقوانين الدولية وخرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار".



وأكّدت أنّ الجيش حدّد موقع انطلاق الصواريخ في منطقة قعقعية الجسر - النبطية شمال نهر الليطاني، وباشر التحقيق لتحديد هوية مطلقيها.



كما أكّدت أنّ الوحدات العسكرية المنتشرة في مختلف المناطق تعمل على مواكبة الحركة الكثيفة للمواطنين.



ودعت قيادة الجيش إلى الالتزام بتوجيهات هذه الوحدات حفاظًا على سلامتهم.