أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش أغار على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.



وقال أدرعي عبر منصة "إكس": "أغار الجيش الاسرائيلي في خلال الساعات الأخيرة على مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية ومنصات إطلاق وعناصر إرهابية لحزب الله في جنوب لبنان".



ولفت الى أن عملية إطلاق الصواريخ نحو الجليل الاعلى تشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا مباشرًا على الجبهة الداخلية الاسرائيلية.



وأشار الى أن الدولة تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية الحفاظ على الاتفاق.

وأكد أدرعي أن الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل لإزالة اي تهديد على مواطني دولة إسرائيل.