سرق حقيبة يد إحدى السيّدات وهذا مصيره

في إطار المُتابعة المُستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم ولاسيّما تلك المُتعلّقة بالسّرقة والنّشل والسّلب، وعلى أثر تداول بعض مواقع التّواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يُظهر شخصًا مجهول الهويّة أقدم على سرقة حقيبة يد موظّفة في أحد المطاعم في محلّة الجناح، وفرّ هاربًا، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد هويّته وتوقيفه.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من تحديد هويّته، ويُدعى، ح. ح. (مواليد عام 1992، لبناني).



وبتاريخ 27-03-2025، وبعد مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريّات المفرزة في محلّة طريق الجديدة، حيث عملت على توقيفه، وعثرت بحوزته على إخراج قيد، وجواز سفر، غير عائدين له.



وأودع الموقوف القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.



