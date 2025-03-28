مقتل شاب برصاص عناصر مسلحة عند محاولة مصادرة آليته

قضى الشاب ع. ع. ع. من بلدة المجدل في وادي خالد، برصاص عناصر مسلحة.



ويعمل الشاب على آلية "هامر" لتكسير الحجارة في بلدته المجدل، وعند محاولة عناصر مسلحة مصادرة الآلية تصدى لهم الشاب، فاطلقوا النار عليه.