في دير عمار... خلاف عائلي تطور إلى إطلاق نار وإحراق مقهى

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بوقوع خلاف بين (ل. ع.)، وشقيقه (م. ع.) من جهة، وأولاد عمه من جهة أخرى، في بلدة دير عمار ـ المنية، حيث تطور الاشكال وأقدم (ل. ع.) على إحراق مقهى يعود إلى أحد أبناء عمه، وإطلاق النار في الهواء من رشاش حربي قبل أن يلوذ بالفرار.



وإثر الحادث، داهمت قوة من مخابرات الجيش اللبناني منزل مطلق النار، وأوقفت شقيقه، فيما تتواصل عمليات تعقب (ل. ع.) لتوقيفه، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.