في كوسبا... شنقت نفسها بقطعة قماش

أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام"، بإقدام المدعوة "س.ب"، على شنق نفسها بواسطة قطعة قماش في بلدة كوسبا.



وعلى الأثر، حضرت عناصر من الأدلة الجنائية إلى المكان، حيث كشفت على الجثة قبل نقلها إلى مستشفى الكورة. وتوازيا، باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة لكشف الملابسات.