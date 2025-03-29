شعبة المعلومات تكشف هويات أفراد عصابة نفذت عمليات سرقة في ساحل المتن وتوقف اثنَين منهم

أقدم مجهولون بتاريخ 07-01-2025، على الدخول إلى أحد الأفران في محلّة الزلقا بواسطة الكسر والخلع، وسرقوا مبلغا يُقدّر بحوالى 17 ألف دولار أميركي، ثم فرّوا إلى جهة مجهولة. وبتاريخ 13-01-2025، دخل مجهولون إلى عيادة طبيب أسنان في محلّة انطلياس، وسرقوا منها مبلغا يُقدّر بحوالى 50 ألف دولار أميركي، ثمّ فرّوا إلى جهة مجهولة. وفي تاريخ 27-02-2025، دخل مجهولون إلى عيادة طبيبة أسنان في محلّة انطلياس، وسرقوا منها مبلغ 12 ألف دولار أميركي، ثمّ فرّوا إلى جهة مجهولة.



وعلى إثر ذلك، قامت شعبة المعلومات بالكشف على مواقع السرقات، ومن خلال المتابعة توصّلت إلى أدلّة تثبت ضلوع عصابة واحدة في السرقات، حيث تمّ تحديد السيارات المستخدمة من قبل أفراد العصابة والتي كانت تحمل لوحات مسروقة.



وبنتيجة المتابعة، تمّ تحديد هويات أفراد العصابة، ومن بينهم:



- ج. ع. (مواليد 1986، سوري)



- ج. م. (مواليد 1988، سوري) من أصحاب السوابق الجرمية في قضايا سرقة وسلب.



وبتاريخ 27-03-2025، وبعد رصد دقيق، نفذّت القوة الخاصة في الشعبة كمينا محكما في محلّة الحدت، أسفر عن توقيفهما على متن سيارة رباعية الدفع نوع كيا كانت تستخدم في السرقات. وبتفتيشهما والسيارة، تم ّضبط كمية من المخدّرات، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العـامة في بلاغ.



وبالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ السرقات المذكورة سابقًا بالاشتراك مع شخص آخر متواري عن الأنظار، وذلك في الزلقا وانطلياس، بالإضافة إلى محاولات سرقة عدّة في منطقة ساحل المتن. كما اعترفا باستخدام سيارات مستأجرة مع تغيير لوحاتها وتثبيت لوحات مسروقة عليها. كما أفاد الثاني بتعاطي المخدّرات وبأن المخدّرات المضبوطة في السيارة تعود له.



وتمّ ضبط السيارة الثانية المستخدمة في السرقات وهي نوع كيا، وعثر في داخلها على أدوات تستخدم في عمليات السرقة ولوحة سيارة مسروقة.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أُجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل جارٍ لتوقيف المتورّط الثالث.