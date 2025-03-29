موقوف بجرم احتيال وانتحال صفة قاض دوليّ... وقوى الأمن تُعمّم صورته

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المدعو: ش. ن. ض. (من مواليد عام 1976، لبنانيّ) الذي أوقف بجرم احتيال وانتحال صفة قاض دوليّ.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحيّته، الاتّصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على الرقمَين التاليَين: 921115- 05 و922173 – 05 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه.