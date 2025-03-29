تعرُّض دوريّة راجلة تابعة للوحدة الفرنسية في "اليونيفيل" لرشقات نارية اسرائيلية في خراج رميش

تعرّضت دورية راجلة تابعة للوحدة الفرنسية العاملة ضمن قوة الإحتياط التابعة لقائد اليونيفيل، في وادي قطمون خراج بلدة رميش، لرشقات نارية من احد مراكز الجيش الإسرائيلي لدى تفقدها ساترا ترابيا استحدثه الجيش الاسرائيلي في المنطقة، بحسب الوطنية للاعلام.