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مطلوب خطير بجرائم سرقة سيارات وتجارة مخدرات في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

أمن وقضاء
2025-03-29 | 13:00
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مطلوب خطير بجرائم سرقة سيارات وتجارة مخدرات في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
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مطلوب خطير بجرائم سرقة سيارات وتجارة مخدرات في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قدوم أحد المطلوبين الخطرين إلى محلّة سامي الصّلح.

وبتاريخ 25-03-2025، ونتيجةً للمتابعة والرّصد، تمكّنت إحدى دوريّات هذه المفرزة من توقيفه، في المحلّة المذكورة، ويُدعى: ع. ص. (مواليد عام 1998، لبناني) وبحقّه 5 مذكّرات قضائيّة بجرائم سرقة سيارات وتجارة مخدرات.

وقد أودع الموقوف القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختصّ، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

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أمن وقضاء

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