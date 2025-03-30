طرقات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات الجبلية التي ما زالت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

عيناتا - الارز

كفردبيان - حدث بعلبك

الهرمل - سير الضنية.